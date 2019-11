Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Navis und Airbags geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch drangen Unbekannte in drei geparkte Fahrzeuge der Marke BMW ein und stahlen daraus die Navigationsgeräte sowie Lenkräder samt Airbags. Der gesamte Schaden dürfte zirka 15.000 Euro betragen. Ein Tatzusammenhang ist naheliegend, steht jedoch nicht fest. Die Täter schlugen in Asemissen, in der Parkstraße sowie "Am Frohnenhof" zu. Die dritte Tat ereignete sich in der Grabbestraße in Greste. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

