Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Husum - Kinder im Gleis verursachten Streckensperrung

Husum (ots)

Am gestrigen Montag gegen 18:00 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke von Hamburg Altona nach Westerland gerufen. Dort hatte ein Lokführer eines Regionalexpress, in Husum auf Höhe eines Verbrauchermarktes drei Kinder im Gleisbereich gemeldet. Aufgrund dessen hatte er einen Achtungspfiff abgegeben und eine Streckensperrung veranlasst. Als kurz darauf eine Streife der Bundespolizei am besagten Ort eintraf, konnten aber zunächst keine Personen angetroffen werden. Bei der anschließenden Nachsuche in einem angrenzenden Wohngebiet kam aber kurze Zeit später eine Frau auf die Beamten zu und gab an, dass es sich um ihre Kinder handelte, die im Gleisbereich gespielt hatten. Die reumütigen Kinder räumten bei der Befragung ihre Verfehlung unumwunden ein, waren sich aber der Lebensgefahr in die sie sich begeben hatten in keiner Weise bewusst. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Die Bundespolizisten erläuterten allen Anwesenden eindringlich die Gefahren im Bahnbereich. Durch den Vorfall kam es zu einer ca. zehnminütigen Streckensperrung, die aber keinerlei Verspätungen der Züge zur Folge hatte.

