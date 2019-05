Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Supermarkt mit Schusswaffe überfallen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend überfielen zwei Männer einen Lebensmittelmarkt am Fassensteg. Wieviel Bargeld den Räubern in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest. Zum Geschäftsschluss, gegen 20:05 Uhr, hielt sich noch einer der Täter in dem Geschäft auf. Eine Angestellte bat den Mann den Supermarkt zu verlassen und begleitete ihn zu einem Ausgang. Als die Tür geöffnet wurde, drängte sich der zweite Täter, der offensichtlich auf dem Kundenparkplatz gewartet hatte, mit einer schwarzen Schusswaffe in der Hand in das Geschäft. Unter Vorhalt der Waffe dirigierten die Täter die zwei in dem Geschäft anwesenden Angestellten in den Kassenbereich. Sie entnahmen das Bargeld aus den Kassen und verstauten es in einem schwarzen Rucksack. Anschließend verließen die Täter den Supermarkt und flüchteten mit einem dunklen Wagen. Die umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Räuber, der sich zu Geschäftsschluss in dem Supermarkt aufgehalten hatte, ist etwa 1,70 m groß, ca. 28 Jahre alt, hat eine normale Statur, hat mandelförmige Augen und trug zur Tatzeit einen Dreitagebart. Möglicherweise ist er Araber oder Türke. Bekleidet war der Mann mit einer beigen Jacke, einer dunklen Mütze, einer Jeans sowie mit Sportschuhen. Der bewaffnete Täter ist etwa 1,80 m groß und schlank. Er war komplett dunkel gekleidet, trug eine dunkle Mütze und war mit einem Schal maskiert. Auffällig waren Tesafilmstreifen, die über den Spann der Sportschuhe geklebt waren. Möglicherweise hielten sich die Räuber vor der Tat unmaskiert im Bereich des "Fassensteg" auf. Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell