Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Fahrradfahrer prallt gegen Kleinkraftrad.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag prallten der Fahrer eines Kleinkraftrades (Roller) und ein Radfahrer zusammen. Insgesamt verletzten sich dabei drei Personen. Gegen 18 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Roller und einem Sozius die Exterbreite in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung rollte das Kleinkraftrad etwas zu weit auf die Bahnhofstraße, wo sich zu der Zeit der 35-jährige Radfahrer befand, der in Richtung Fahrenplatz fuhr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich die beiden Fahrer, sowie der 16-jährige Sozius des Rollerfahrers. Alle Beteiligte trugen Schutzhelme. Der Sachschaden beträgt zirka 3.500 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell