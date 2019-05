Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Mit Farbe besprüht.

Lippe (ots)

Über das vergangene Wochenende hinweg beschmierten bislang Unbekannte verschiedene Schilder, Sitzbänke sowie ein Denkmal mit Sprühfarbe. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Die Täter waren im Bereich zwischen der Lemgoer Straße und der Straße "Am Markt" aktiv. Hinweise auf die Farbschmierer nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

