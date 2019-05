Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen. Einbrecher in der KiTa.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen drangen bislang Unbekannte in die Kindertagesstätte "Auf dem Rhön" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie eine Tür auf und durchsuchten zahlreiche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

