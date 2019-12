Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tannenbaum gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Zeuge meldete am 15.12.2019 gegen 19:00 Uhr der Polizei Neustadt, dass zwei Personen einen Tannenbaum aus dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Martin-Luther-Straße stehlen würden. Demnach haben die zwei Diebe einen ca. zwei Meter großen Baum über den vorhandenen Bauzaun gezogen und auf einem Fahrrad in Richtung Festwiese abtransportiert. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos, eine genauere Personenbeschreibung existiert derzeit nicht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell