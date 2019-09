Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bankgebäude

Büren (ots)

(mb) In der Nacht zu Samstag ist an der Bürener Straße in Steinhausen ein Einbruch in ein Bankgebäude verübt worden.

Gegen 01:11 Uhr löste die Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage der Bankfiliale aus. Feuerwehr und Polizei fuhren sofort zum Einsatzort, wo von außen zunächst nichts Verdächtiges auffiel. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurde festgestellt, dass die Täter vom Dach aus ein Loch in die Decke des Geldinstituts gesägt hatten. So gelangten sie in das Gebäude. Ohne Beute flüchteten die Täter, bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05251/3060 zu melden.

