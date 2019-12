Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrzeugführer war betrunken

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.12.19, gegen 00:00 Uhr, wurde ein Audi-Fahrer in der Kaiserslauterer Straße, Höhe Autohaus Köhler einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwllig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca.1,1 Promille. Dem 47-jährigen Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

