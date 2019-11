Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Salinenweg 05.11.19, 03.50 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in Schöningen erbeuteten in der Nacht zum Dienstag unbekannte Täter lediglich ein paar Münzen. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat auf dem Gelände des Sportvereins am Salinenweg in der Innenstadt gegen 03.50 Uhr. Die Einbrecher brachen mit Gewalt ein Fenster auf und flüchteten danach unerkannt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Schöningen unter der Rufnummer 05352-951050 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell