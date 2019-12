Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch

Lippe (ots)

(sbe) Am 25.12.19 gegen 01:07 Uhr brachen unbekannte Täter in die Gesundheits-Therme an der Exterschen Straße ein. Im Inneren wurde versucht weitere Türen aufzubrechen, jedoch ließen die Täter von weiteren Vorhaben ab. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die Direktion Kriminalität der KPB Lippe unter 05231 - 6090.

