Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Korrektur - Zeugin beobachtet Einbrecher.

Lippe (ots)

Eine Detmolderin wurde am Sonntagabend in der Wittjestraße (nicht im Kessemeierweg wie im Bericht vom 23.12.2019 geschrieben) durch Geräusche in der Nachbarschaft aufgeschreckt. Aus einem Fenster konnte sie erkennen, dass vier Personen sich an einem Haus in der Nachbarschaft zu schaffen machten. Die Täter bemerkten, dass sie gesehen wurden, brachen sie den Einbruchsversuch ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Gutenbergstraße. Alle vier trugen dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen, eine Person hatte eine helle Hose an. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

