Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Straßenlaternen beschädigt

Möhnesee (ots)

Fünf grölende und augenscheinlich alkoholisierte Männer mit Hüten beschädigten am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, zwei Straßenlaternen am Pferdekamp in Völlinghausen. Sie schoben einen der Männer an den Straßenlaternen hoch, worauf dieser an den Anschlusskabeln zog. Hierauf gingen die Lichter der Laternen aus. Anschließend zogen sie lachend in Richtung Oberdorf weiter. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

