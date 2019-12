Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter nach Überfall flüchtig

Soest (ots)

Donnerstag, gegen 23 Uhr, betrat ein teilmaskierter Täter ein Geschäft in der Stiftstraße in Soest. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann vom Mitarbeiter das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit dem Geld zu Fuß in Richtung Brüderstraße. Der Täter war circa 20 bis 25 Jahre alt und schätzungsweise 175 cm bis 180 cm groß. Er sprach Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle/graue Hose. Sein Gesicht verdeckte er teilweise mit einem Schal. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell