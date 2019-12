Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbrecher unterwegs

Kreis Soest (ots)

Auch in der Vorweihnachtlichen Zeit und während der Weihnachtsfeiertage waren die Einbrecher im Kreis Soest unterwegs.

In Lippstadt hebelten Einbrecher am Montag, zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr, die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße In der Krummen Wende auf. Sie öffneten Schränke, Schubladen und durchsuchten sie. Anschließend entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

In Eickelborn wurde am Montagabend, um 19.35 Uhr, der Alarm an einem Einfamilienhaus Am Breiten Weg ausgelöst. Die Einbrecher hebelten zuvor ein Fenster und mehrere Innentüren im Haus auf. Nach dem sie einige Räume durchsucht hatten, flohen sie über die Terrassentür. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

In Wickede gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Westhaar. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, Schmuck und einen Autoschlüssel

In Hillbeck gelangten Einbrecher Heiligabend, zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Werler Straße. Sie öffneten dort die Schränke und durchwühlten sie. Nach ersten Angaben wurde jedoch nichts entwendet.

In Lippstadt, in der Brüderstraße bemerkte ein Bewohner am Mittwoch, gegen 3.20 Uhr, einen unbekannten Mann neben seinem Bett. Als der Einbrecher merkte, dass der Bewohner wach wurde, flüchtete er sofort. Der Unbekannte hatte zuvor die Balkontür des Reihenhauses aufgehebelt und neben Modeschmuck auch noch einen Fernseher von LG, einen Receiver von ZGEMMA und ein Smartphone der Marke Samsung A50 gestohlen. Der Unbekannte wird beschrieben als 170 cm bis 175 cm groß von schlanker Gestalt. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Steppjacke mit Kapuze.

In Müllingsen drangen unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Talweg ein. Die Bewohner waren am Mittwoch, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr kurz außer Haus gewesen, als sich jemand über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hat. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Vermutlich hatte der zuhause gebliebene Hund die Einbrecher verschreckt und von einer weiteren Tatausführung abgehalten.

Die Polizei bittet in allen Fällen, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 02921-91000 melden sollen. (reh)

