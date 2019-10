Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Anrufe von Trickbetrügern reißen nicht ab - Polizei berät und informiert vor Ort

Bonn

Die Welle von Anrufen der Trickbetrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte oder auch als Enkel ausgeben und versuchen an das Geld von Senioren zu kommen, reißt nicht ab. Gestern registrierte die Bonner Polizei wieder mehr als 20 Anrufe mit dem Schwerpunkt in Bad Godesberg.

Auch auf Grund der umfangreichen Medienberichterstattung in den vergangenen Monaten wissen viele Menschen um diese kriminelle Masche der Betrüger und geben den Anrufern keine Chance. So auch gestern in Bad Godesberg. Immer wieder haben die Betrüger aber auch Erfolg, so wie in der vergangenen Woche bei einer 75-jährigen Frau aus Ramersdorf (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4412052) und bei einer 91-Jährigen aus Bad Godesberg (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4414211).

Die Bonner Polizei informiert und berät vor Ort:

Dazu steht das Polizei-Mobil am morgigen Mittwoch (30.10.2019) von 10 bis 13 Uhr auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg.

Präventionshinweise unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/falsche-polizisten-vorsicht-vor-trickbetruegern-am-telefon

Polizei Bonn

https://bonn.polizei.nrw

