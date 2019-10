Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Erneuter Brand im Stadthaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Erneut mussten Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag (28.10.2019) zu einem Brand im Bonner Stadthaus ausrücken. Gegen 16:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Stadthauses eine Rauchentwicklung im Untergeschoss des Gebäudes fest und alarmierte die Feuerwehr. Dort hatten Kartons in einem Abstellraum gebrannt. Bei Eintreffen der Wehrleute war das Feuer bereits aus. Der Hauptsitz der Bonner Verwaltung war vorsorglich geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Treppenhaus und das betroffene Untergeschoss durch die Feuerwehr rauchfrei gemacht wurden, konnten die Mitarbeiter das Stadthaus gegen 17:30 Uhr wieder betreten.

Bereits am vergangenen Donnerstag (24.10.2019) hatte es im Stadthaus gebrannt. In diesem Fall brach das Feuer in einem Archivraum im dritten Untergeschoss aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Wer hat verdächtige Personen vor oder nach den Bränden im Stadthaus bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell