Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 17.03.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Pkw in Brand gesetzt, ein Täter festgenommen - Nidderau

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.10 Uhr, teilte ein Zeuge über Notruf der Polizeistation Hanau II mit, dass im Bereich der Heldenberger Straße ein Auto brennen würde. Nach erster Zeugenbefragung seien danach zwei männliche Personen mit einem roten Benzinkanister über das Hoftor geklettert und in einem bereitstehenden Pkw mit FB-Kennzeichen geflüchtet. Durch die Feuerwehr Windecken konnte der in Brand geratene Frontbereich des Pkw (Volvo) schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Friedberg konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe und Motivlage der Brandlegung sind derzeit noch unklar, die weiteren Ermittlungen dauern an und werden vom zuständigen Fachkommissariat übernommen.

Bereich Offenbach und Autobahnpolizei Langenselbold

Offenbach am Main, 17.03.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

