Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 16.03.2019

Offenbach (ots)

Autobahnpolizei Langenselbold

Tödlicher Unfall auf der BAB 3 bei Seligenstadt

Heute Vormittag, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fz.-Führer aus Rodgau wollte an der Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn auffahren und geriet dabei aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Sein Pkw, ein BMW Z 3, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und stieß dann auf dem linken Fahrstreifen mit einem Pkw (VW Passat) zusammen. Die 57-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden BMW wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Ehepaar aus den Niederlanden, welches in dem VW unterwegs war, blieb verletzt. An beiden Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Bundesautobahn ist noch immer voll gesperrt, der Verkehr wird am Autobahnkreuz Hanau abgeleitet.

Offenbach am Main, 16.03.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell