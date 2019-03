Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Toter im Berkelsee gefunden

Vreden (ots)

Einen unbekannten Verstorbenen haben Zeugen am Donnerstag gegen 17.15 Uhr im Berkelsee in Vreden treibend entdeckt. Kräfte der Feuerwehr Vreden bargen die Leiche. Ersten Ermittlungen zufolge haben sich bislang keinerlei Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben. Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Toten dauern noch an. Es wird nachberichtet.

