Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Aufmerksame Zeugin

Lippstadt (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Montag, gegen 22.30 Uhr, ein Autofahrer in Lippstadt auf, der mit seinem Wagen teilweise die Fahrbahn des Gegenverkehrs benutzte und fast mit Bäumen am Straßenrand kollidierte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte daraufhin einen 37-jährigen Autofahrer aus Hövelhof mit seinem Wagen auf der Lippestraße in Lipperode anhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Zeugin. Mit über 1,1 Promille musste der Autofahrer die Beamten ins Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. (reh)

