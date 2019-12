Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Brand in Tiefgarage

Warstein (ots)

Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, bemerkten mehrere Zeugen aufsteigenden Qualm aus der Tiefgarage am Pfarrer-Menge-Weg in Warstein. Zuvor hatte man Böllergeräusche gehört und mehrere Jugendliche gesehen, die aus Richtung der Tiefgarage eilig davongegangen seien. In der Tiefgarage konnten noch Böllerreste aufgefunden werden. Zwei Autos brannten dort vollständig aus. Sie wurden anschließend durch die Polizei sichergestellt. Anwohner am Rande der Garage wurden gebeten, bis zum Ende der Löscharbeiten durch die Feuerwehr, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun wegen dem Verdacht der Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen oder Jugendliche mit einem schlechten Gewissen, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell