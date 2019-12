Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Haarsträhne abgebrannt

Soest (ots)

Eine 17-jährige Werlerin und ein 14-jähriges Mädchen aus Hamm hielten sich am Freitagabend, gegen 16.30 Uhr, mit ihnen bekannten Jugendlichen am Bahnhof in Soest auf. Die 14-Jährige wurde von einem anderen Jugendlichen geohrfeigt, während ein anderer Jugendlicher der 17-Jährigen eine Deosprayflasche entgegen hielt und das austretende Spray entzündete. Hierbei wurde eine Haarsträhne des Mädchens angesengt. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

