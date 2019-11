POL-BI: "Cyber Monday"/ "Black Friday" : Info-Veranstaltung "Online einkaufen in der Vorweihnachtszeit"

Polizei Bielefeld

HC/ Bielefeld- Die Polizei und die Verbraucherzentrale Bielefeld klären am Mittwoch, dem 20.11.2019, Interessierte zum richtigen Verhalten beim Online-Shopping auf.

Es beginnt die heiße Phase der Weihnachtseinkäufe. Viele kaufen ihre Geschenke und Weihnachtsartikel bequem per Internet ein. Damit das Einkaufen im Netz zur Vorweihnachtszeit nicht zum Flop wird, laden Polizei und Verbraucherzentrale zu einem Informationsabend zum Thema "Online einkaufen - aber sicher!" ein.

Wie kann ich mich als Verbraucher bei Onlineeinkäufen vor Betrügern schützen? Kriminalhauptkommissar Lothar Rösler (Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz) sowie Diana Böhler-Bachmann (Verbraucherzentrale Bielefeld) klären auf, wie man die schwarzen Schafe unter den Onlineshops erkennen kann, was beim Bestell- und Bezahlprozess beachtet werden soll und welche Rechte Verbraucher beim Onlinekauf haben. Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und Verbrauchertäuschungen helfen den Teilnehmern, die Stolpersteine beim Onlineeinkauf kompetent zu umgehen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 20.11.2019, von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Aula des Polizeipräsidiums, Raum 263, Kurt-Schumacher-Straße 44-46 in Bielefeld statt.

Um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0521 / 5837-2562 - Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz - oder kpo.bielefeld@polizei.nrw.de wird gebeten.

