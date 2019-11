Polizei Bielefeld

POL-BI: Hungriger Ladendieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Ladendieb verzehrte am Montag, den 11.11.2019, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße Brötchen, ohne diese zu bezahlen. Der polizeibekannte Täter ging in Haft.

Gegen 13:20 Uhr beobachtete eine 40-jährige Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Bahnhofstraße einen vermeintlichen Kunden, der sich zwei Brötchen aus der Auslage nahm, aufaß und das Geschäft ohne zu zahlen in Richtung Bahnhof verließ. Die Zeugin informierte die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung nahmen Polizisten den Mann noch in Tatortnähe fest.

Die Polizisten fanden bei dem 41-Jährigen weiteres Diebesgut, einen Gürtel und eine Damenjacke, aus einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft im Wert von knapp 80 Euro.

Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Ein Haftrichter erließ gegen den Wiederholungstäter ohne festen Wohnsitz einen Haftbefehl.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell