Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Stadtbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Ein PKW-Fahrer stieß am Dienstag, den 12.11.2019, beim Abbiegen an der Jöllenbecker Straße/ Lange Straße gegen eine Stadtbahn.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 71-jähriger VW-Fahrer gegen 12:00 Uhr von der Straße Schelpsheide nach links auf die Jöllenbecker Straße einzubiegen. Die an der roten Ampel Jöllenbecker Straße/ Lange Straße warteten Fahrzeuge ließen eine Lücke, so dass der Bielefelder durch die Lücke abbog Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn, die in Richtung stadteinwärts fuhr.

Der VW-Fahrer und der 26-jährige Stadtbahnfahrer aus Bielefeld blieben unverletzt.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW ab. Der Sachschaden wird auf 12500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell