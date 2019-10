Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Glasflasche randaliert

Stuttgart (ots)

Ein 38-Jähriger hat von Samstag auf Sonntagnacht (13.10.2019) gegen 00:10 Uhr mit einer Flasche am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen einen stehenden Zug und nach Reisenden geschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der mit knapp 1,8 Promille alkoholisierte Mann zunächst mit einer Glasflasche gegen die Fensterscheibe einer Regionalbahn Richtung Karlsruhe geschlagen haben. Anschließend begab er sich offenbar in den Zug und schlug mit der Flasche wohl vielfach in Richtung mehrerer noch unbekannter Fahrgäste. Mithilfe einer Personenbeschreibung konnte der pakistanische Staatsangehörige unmittelbar nach der Tat durch eine Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle Reisenden unverletzt. Zudem konnten am Zug keinerlei Beschädigungen festgestellt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, sowie insbesondere die noch unbekannten Geschädigten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

