Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugeschlagen und gegen den Kopf getreten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Stuttgart-Bad Cannstatt. Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.10.2019) gegen 00:05 Uhr zwei 18-Jährige am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt geschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 18-Jährigen am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt zunächst aus einer S-Bahn der Linie S1 ausgestiegen sein und wurden daraufhin unvermittelt durch zwei Unbekannte angegriffen. Während des Aussteigens schlugen die mutmaßlichen Täter offenbar auf die jungen Männer ein, sodass einer von ihnen zu Boden ging. Im Anschluss sollen die Unbekannten noch mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Heranwachsenden getreten haben. Als Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn einschritten, flohen die mutmaßlichen Täter über den Bahnsteig und konnten auch durch die Bundespolizei nicht mehr angetroffen werden. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten einen der Geschädigten mit Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

