Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Tierabwehrspray gegen Raucher eingesetzt

Osterburken (ots)

Ein 49-jähriger Zugbegleiter hat am Donnerstagnachmittag (10.10.2019) gegen 16:25 Uhr am Bahnhof Osterburken ein Tierabwehrspray gegen einen 25-jährigen Reisenden eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mitarbeiter der Deutschen Bahn den jungen Mann auf das Rauchverbot am Bahnsteig hinweisen. Als der 25-Jährige wohl nicht auf den Hinweis reagierte, wurde ihm durch den 49-Jährigen die Zigarette offenbar weggeschlagen. Daraufhin soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 49-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar ein Tierabwehrspray hervorholte und mit diesem auf den 25-Jährigen sprühte. Der mit 0,8 Promille alkoholisierte Reisende brachte zusammen mit einem Begleiter den 49-jährigen Zugbegleiter offenbar zu Boden. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn trennten die Personen im Anschluss voneinander. Der Zugbegleiter erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen an Auge und Schläfe. Zudem hatten alle drei Beteiligten Personen gerötete Augen. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

