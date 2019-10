Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Eisenstange und Schottersteine auf Gleise gelegt

Öhringen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (09.10.2019) gegen 15:00 Uhr mehrere Schottersteine sowie eine Eisenstange auf die Schienen der Stadtbahnlinie zwischen Öhringen-Hauptbahnhof und Öhringen-Cappel gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr zunächst eine Stadtbahn der Linie S4 auf Höhe der Straße "Am Römerwall" mehrere, auf die Gleise gelegte Schottersteine. Als sich der Zug kurze Zeit später auf dem Rückweg befand, konnte der Triebfahrzeugführer an derselben Stelle eine offenbar dunkel gekleidete Person erkennen, die sich fluchtartig aus dem Gleisbett begab. Zeitgleich bemerkte er erneute Gegenstände im Gleis und brachte die Stadtbahn rechtzeitig zum Stehen. Bei Nachsicht konnte eine etwa 2,5 cm dicke Eisenstange aufgefunden werden, welche offenbar durch den mutmaßlichen Täter ins Gleisbett gelegt worden war. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von Streifen der Bundes- und Landespolizei konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. In beiden Fällen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinen Personen- oder Sachschäden. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen.

