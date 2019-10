Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung zugestochen

Vaihingen an der Enz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.10.2019) gegen 00:40 Uhr wurde in einem Regionalzug von Stuttgart nach Karlsruhe ein 18-Jähriger durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der junge Mann in einer Regionalbahn zwischen Stuttgart und Karlsruhe mit einer Personengruppe in verbale Streitigkeiten. In der Folge entstand offenbar eine Rangelei unter mehreren Personen, wobei ein bislang unbekannter Täter dem 18-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch stach. Die Zugbegleiterin alarmierte über den Notruf die Landespolizei und der Zug wurde am Bahnhof Vaihingen an der Enz gestoppt. Durch eingesetzte Beamte der Landespolizei konnten vor Ort mehrere Zeugen festgestellt werden, jedoch ist bislang unklar wer für die Tat verantwortlich ist. Ein 23-Jähriger deutscher Staatsangehörige, der als Verdächtiger in Frage kommt, wurde durch die Landespolizei vor Ort vorläufig festgenommen. Der verletzte Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer +4971187035 zu melden.

