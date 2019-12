Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Geschäft im Walkenhausweg aufgebrochen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hebelten Einbrecher die Zugangstür einer Firma im Walkenhausweg in Bad Waldliesborn auf. In den Geschäftsräumen brachen sie dann auch noch einen Schrank auf. Sie erbeuteten einen kleineren Bargeldbetrag und eine Uhr. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

