Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt- Einbruch in Glühweinstand - Security-Mitarbeiter verletzt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.40 Uhr, bemerkte ein Security-Mitarbeiter den Einbruch in einem Glühweinstand in der Marktstraße. Der Tatverdächtige hatte zuvor die Außenrolllade des Standes gewaltsam hochgeschoben und Bargeld entwendet. Beim Versuch den Einbrecher festzuhalten erhielt der Wachmann einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend konnte der Tatverdächtige noch das goldfarbene Handy Samsung Galaxy S7 des Wachmannes entwenden. Der Unbekannte flüchtete daraufhin durch die Straße Helle Halle. Der Security-Mitarbeiter erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Der Flüchtige wird beschrieben als 180 cm bis 185 cm groß. Er trug zur Tatzeit ein Cappi, ein zweifarbiges Oberteil, im Rumpfbereich grau, eine helle Jeans und braune Lederschuhe. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (reh)

