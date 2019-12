Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Handy geraubt

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 20 Uhr, traf ein 23-jähriger Mann vom Möhnesee fünf bis sechs, ihm bekannte Männer auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest. Einer der Personen aus der Gruppe hätte ihn unvermittelt mit einer Holzlatte geschlagen. Anschließend habe man ihn zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen und getreten. Auch eine Gehhilfe und eine Flasche soll hierbei zum Einsatz gekommen sein. Nach dem man das Handy des 23-Jährigen an sich genommen hatte, liefen die Tatverdächtigen durch den Haupteingang des Bahnhofs zu dessen Rückseite davon. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzte und konnte nach der Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort verbleiben. Die flüchtigen Tatverdächtigen waren circa 18 bis 25 Jahre alt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell