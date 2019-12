Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zuviel Promille

Erwitte (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr am Samstagmorgen, gegen 4.20 Uhr, den Solering in Bad Westernkotten in Richtung Westerntor. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Ein Vorderreifen des Wagens kollidierte mit dem Bordstein, so dass die Vorderachse brach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 1,4 Promille. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. (reh)

