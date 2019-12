Polizei Gütersloh

POL-GT: Schulgebäude an der Albertus-Magnus-Straße immer wieder durch dreiste Vandalismustaten beschädigt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - An der Avenwedder Grundschule ist es zwischen Montagabend (16.12., 17.00 Uhr) und Dienstagmorgen (17.12., 07.00 Uhr) zu einer erneuten Sachbeschädigung am Schulgebäude gekommen. Von aktuell zwei eingeschlagenen Fensterscheiben und diversen weiteren Sachbeschädigungen, die es in diesem Jahr bereits gab, bis hin zu Beschädigungen durch Graffiti.

Die Polizei Gütersloh sucht dringend Zeugen. Wer hat rund um den aktuell angegebenen Tatzeitraum an der Grundschule oder in deren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer hat Personen auf dem Gelände der Schule wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

