Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Beim Wenden Auto touchiert

Lippstadt (ots)

Circa 10.000 Euro Sachschaden, einen sichergestellten Führerschein und eine Blutprobe bilanzierte die Polizei am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in der Straße In der Krummen Wende. Eine 45-jährige Frau aus Lippstadt hatte sich zuvor, gegen 14.40 Uhr, in der dortigen Sackgasse verfahren und wollte ihren Wagen wenden. Hierbei touchierte sie einen geparkten Opel Corsa. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit über 1 Promille. Gegen die 45-Jährige wurde durch die Polizeibeamten ein Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. (reh)

