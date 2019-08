Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Motorrad

Winterberg (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann aus den Niederlanden befuhr die B 236 in Richtung Winterberg als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und stürzte. Der 61-Jährige rutschte über die Fahrbahn. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer versuchte auszuweichen und touchierte den Verunfallten mit dem Schalthebel seines Motorrads. Der 61-jährige Niederländer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell