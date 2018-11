POL-OH: Diebe im Vereinsheim

Fulda (ots) - Diebe im Vereinsheim

FULDA. In der Zeit von Samstagabend (24.11.) bis Montagmorgen (26.11.) drangen Unbekannte in das Vereinsheim eines Fußballclubs im Ortsteil Sickels ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Die Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt gegen verschlossene Türen vor und richten so einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Vereinsheim nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Thomas Hörnlein, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1013

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell