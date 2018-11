POL-OH: Zeugen gesucht: Jugendlicher verletzt und ausgeraubt - Einbruch in Wohnhaus - Schlägerei am Bahnhofsvorplatz - Einbrecher flüchten beim Aufschließen - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots) - Zeugen gesucht: Jugendlicher verletzt und ausgeraubt

FULDA. Ein 14-Jähriger aus Fulda lief vergangenen Donnerstag (22.11.) gegen 19:00 Uhr auf dem Schrebergartenweg in Höhe der Kleingartenanlage Waidesgrund. Nach eigener Aussage sei er plötzlich von zwei Unbekannten von hinten angegriffen und zusammengeschlagen worden. Die Täter zerrten ihn in eine "dunkle Ecke", sie schlugen und traten weiter auf ihn ein. Dem Jugendlichen wurden schließlich seine weißen Turnschuhe (NIKE Vapor Max), sein Smartphone und die Busfahrkarte abgenommen. Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute im Gesamtwert von circa 500 Euro.

Der 14-Jährige lief kurz darauf hilflos und ohne Schuhe auf einem Parkplatz umher. Eine aufmerksame Autofahrerin verständigte für ihn die Polizei. Er klagte über Schmerzen im Gesicht und wurde vorübergehend in einem Krankenhaus behandelt. Der Jugendliche beschrieb die Unbekannten als junge Männer, einer 170 cm, der andere 185 cm groß, beide mit schlanker Figur und dunkel gekleidet. Sie haben sich mutmaßlich auf Arabisch unterhalten.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen wegen Verdacht des gemeinschaftlichen Raubes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die am vergangenen Donnerstag (22.11.) verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kleingartenanlage Waidesgrund gemacht haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

NEUHOF. In der Zeit von Sonntag (18.11.) bis Samstag (24.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Rippachstraße. Die Einbrecher hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der am Wohnhaus verursachte Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

FULDA. Am Sonntagnachmittag (25.11.) gegen 17:10 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße nahe dem Eingang zu einer Einkaufpassage. Nach bisherigen Erkenntnissen ist niemand ernsthaft verletzt worden. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fulda unter 0661/105-0 zu melden.

Einbrecher flüchten beim Aufschließen

DIPPERZ. Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag (25.11.) über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte im Knesheckenweg im Dipperzer Ortsteil Dörmbach ein. Gegen 5 Uhr wurden die Einbrecher durch eine Reinigungskraft gestört, sodass sie ohne Beute in Richtung Dipperz flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

FLIEDEN. Ein Fahrzeugbesitzer aus Kalbach stellte seinen grauen Toyota Verso in der Nacht zum Freitag (23.11.) auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Schüchterner Straße ab. Bei seiner Rückkehr am Sonntagabend (25.11.) hatten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-M 2705" im Wert von circa 50 Euro abmontiert und gestohlen.

