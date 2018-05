POL-HS: Hückelhoven-Brachelen

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Ein 58-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Sonntag, 29. April, gegen 19 Uhr, mit seinem Motorroller auf der Linderner Straße aus Richtung Lindern kommend in Richtung Brachelen. Dabei stieß er offenbar mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der Hückelhovener schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die aufnehmenden Polizeibeamten bemerkten, dass der Mann alkoholisiert war. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

