POL-W: W/SG-Einbruchsdelikte in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots) - In der Zeit vom 28.04. 2018,08.00 Uhr, bis zum 30.04. 2018, 08.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gartengrundstück des Zweifamilienhauses am Brucknerweg in Wuppertal. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räume im Haus wurden durchsucht. In der Lothringer Straße in Wuppertal- Elberfeld wurde am 01.05.2018 gegen 03.30 Uhr eine Wohnungstür aufgebrochen. Ein Zeuge bemerkte noch eine männliche Person mit einer schwarzen Tasche im Hausflur, die dann aus dem Mehrfamilienhaus flüchtete.

In Solingen wurde in der Zeit vom Montag 30.04.2015, 17.00 Uhr, bis Dienstag 01.05. 2018, 11.15 Uhr, die Scheibe eines Geschäftes in der Rathausstraße eingeschlagen. Die Räume des Geschäftes wurden durchsucht und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei bitte Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Straftaten machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.(mh)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202 / 284 - 0

E-Mail: Pressestelle.Wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell