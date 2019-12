Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verbaler Streit artet aus

Lippstadt (ots)

Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, gerieten ein 21-jähriger Mann aus Erwitte und ein 19-jähriger Mann aus Lippstadt an einer Bar in der Poststraße in Streit. Nach dem sich der anfänglich verbale Streit in eine handfeste Schlägerei zwischen den beiden alkoholisierten Männern entwickelte, versuchte der 19-Jährige einen Metallfuß eines Pavillons auf seinen Kontrahenten zu werfen. Er traf ihn hierbei im Bereich des Rückens. Durch die Schlägerei wurden beide Männer leicht verletzt. Der in Lippstadt wohnende Mann musste anschließend mit dem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. (reh)

