Polizei Wuppertal

POL-W: W- Ladendieb verletzt drei Zeugen leicht

Wuppertal (ots)

Am Weinberg in Wuppertal konnte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes am vergangenen Samstag (16.03.2019, 13:20 Uhr), eine männliche Person beim Diebstahl beobachten. Nachdem sie den Dieb auf sein Verhalten ansprach, flüchtete dieser in Richtung Ausgang. Beim Versuch ihn festzuhalten wurden zwei Mitarbeiter durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Auch mehrere Kunden kamen durch den Flüchtenden zu Fall. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und übergeben werden. Den 45-jährigen Wuppertaler erwartet nun ein Strafverfahren und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (weit)

