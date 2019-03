POL-W: W- Autoknacker festgenommen

Polizei Wuppertal

Am Freitagabend (15.03.2019, 21:50 Uhr), fielen einem Zeugen drei Männer im Bereich der Deweerthstraße in Wuppertal auf, die an geparkten Autos versuchten die Türen zu öffnen. Als der 59-Jährige Wuppertaler bemerkte, dass sich die Unbekannten auch an seinem Fahrzeug zu schaffen machten, sprach er die Personen an. Diese flüchteten zunächst in Richtung "Platz der Republik". Um die Verfolgung durch den Zeugen zu verhindern, bewarfen sie diesen mit Gegenständen. Kurz darauf verlor der Zeuge die Männer aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei der Täter kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen einen von ihnen ein Haftbefehl vorlag. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (weit)

