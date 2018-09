POL-FR: Dogern: Einbrecher haben Bierdurst

Freiburg (ots) - Einbrecher drangen im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmittag über einen Zaun auf ein Gartengelände am Radweg zwischen Dogern und der Liedermatte ein und brachen mehrere Holzhütten auf. Ein dort aufgefundener nahezu voller Bierkasten tat es ihnen besonders an. An Ort und Stelle tranken sie 14 Flaschen aus, die restlichen nahm sie mit. Auch selbstgemachter Wein, der in einem Plastikfass aufbewahrt war, wurde probiert. Aufgrund der Alkoholmenge verdächtigt die Polizei mehrere Personen dieses Einbruchs. Durch die Täter wurde zudem Werkzeug gestohlen. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem gleichgelagerten Delikt. Die Täter hatten auch damals Durst und tranken Cola- und Weinflaschen aus. Der Eigentümer brachte diese Tat aber nicht zur Anzeige.

