POL-FR: Lauchringen: Pkw aufgebrochen - Handtasche gestohlen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde ein in der Horheimer Straße geparktes Auto aufgebrochen und daraus eine Handtasche gestohlen. Hierzu wurde die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine dort offen abgelegte große graue Lederhandtasche entwendet. Dem Täter fiel Bargeld in die Hände. Am aufgebrochenen Mazda wurde ein Schaden von ca. 600 Euro verursacht.

