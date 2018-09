POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall - Motorradfahrer am Bein verletzt

Freiburg (ots) - Aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstmorgen eine Frau einem Motorrad ins Heck, dessen Fahrer an einer Stoppstelle angehalten hatte. Dieser wurde dadurch verletzt. Gegen 10:40 Uhr hatte der 51 Jahre alte Motorradfahrer am Ende der Alten Landstraße vorschriftsmäßig gestoppt, um auf den bevorrechtigen Verkehr auf der Albtalstraße zu achten. Eine nachfolgende 56-jährige Autofahrerin krachte in die Maschine und der Motorradfahrer fiel die Fahrbahn. Dadurch verletzte er sich am Bein und wurde von einem zufällig vorbeifahrenden DRK-Fahrzeug ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Unfall fand vor Augen der Polizei statt, die aufgrund eines Unfalles am Vortag an der dortigen Kreuzung Ermittlungen durchführte. Augenscheinlich war die Autofahrerin durch die Polizeipräsenz abgelenkt.

