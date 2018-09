POL-FR: Wutöschingen: Überholender Pkw streift entgegenkommendes Motorrad - zwei Verletzte - Rettungshubschrauber für verletzten Motorradfahrer

Freiburg (ots) - Von einem überholenden Pkw wurde am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Klettgau-Erzingen und Wutöschingen-Degernau ein entgegenkommender Motorradfahrer gestreift, der dadurch schwerste Verletzungen davontrug. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Gegen 17:00 Uhr hatte der 20 Jahre alte Fahrer eines VWs, der auf der L 163a in Richtung Degernau unterwegs war, zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws angesetzt. Die Strecke war für den jungen Mann allerdings nicht vollständig einsehbar, weshalb er den entgegenkommenden 64 Jahre alter Motorradfahrer nicht wahrgenommen hatte. Es kam zu einem harten Streifvorgang zwischen dem VW und dem Motorrad. Der Motorradfahrer schrammte an der Seite des Autos entlang und kam dann nach rechts von der Straße ab. Er konnte sich aber auf seiner Maschine halten und ließ diese, wieder zurück auf der Straße, ausrollen, bevor er schwer verletzt am Boden liegen blieb. Der VW geriet nach der Kollision nach links und kam dort im Straßengraben zum Stillstand. Während der VW-Fahrer durch die geborstene Seitenscheibe mit Schnittverletzungen davonkam, erlitt der Motorradfahrer schwerste Verletzungen am Bein und der Hand, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verlegt wurde. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt am VW ca. 10000 Euro, am Motorrad, einer Suzuki, ca. 8000 Euro.

