POL-FR: Breisach - Personenkontrolle

Freiburg (ots) - Breisach - Im Rahmen einer Kontrolle wurde am 12. September 2018, um 00:50 Uhr, ein 26-jähriger Radfahrer in der Ihringer Landstraße in Breisach angehalten. Er führte zwei Angelruten mit sich und gab an, am Rhein fischen gewesen zu sein. Da bei ihm deutliche Anzeichen einer vorliegenden Drogenbeeinflussung zu erkennen waren, wurde er durchsucht. Hierbei konnten verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-111

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell